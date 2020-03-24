Lada Niva научили плавать: как это удалось сделать

Автомобильный энтузиаст приобрел себе старенькую Ладу Ниву и подверг её существенной доработке. Теперь этот автомобиль умеет ещё и плавать, причем делает это он достаточно хорошо.

Основой послужила Нива, которая была выпущена ещё во времена СССР – ВАЗ-2121 1984 года выпуска. Чтобы внедорожник мог называться амфибией, владелец переделал кузов машины и установил новое оснащение.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Для начала Ниву пришлось немного "подлатать", поскольку её кузов был покрыт ржавчиной, а днище –дырками. Затем по периметру авто были установлены "поплавки": спереди и сзади они заменили бамперы, а по бокам их наварили поверх обшивки. Также пришлось уменьшит высоту дверей. Новые элементы изготовили из стали толщиной один миллиметр.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Вместо штатных фар появились новые фонари, их прикрепили "поверх" с помощью специальных кронштейнов – ниши оригинальных фар необходимо было заварить для герметичности. Моторный отсек и днище покрыли металлическими пластинами – это также было сделано для обеспечения водонепроницаемости (не обошлось в этом деле без жертв: передний мост лишился связи с мотором, поскольку между ними расположилась защита). Коробку передач и "раздатку" поместили в герметичный отсек с резиновым уплотнителем.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

А как же справились с охлаждением двигателя? Для этого был сделан специальный радиатор, дополненный вентилятором, который вынесли за пределы капота.А вот на месте заводского радиатора прописался резонатор выхлопа, тогда как саму выхлопную систему вывели на верхнюю часть автомобиля по передней стойки с правой стороны. Штаны глушителя и резонатор состыковали с помощью гофры.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Если же произойдет нештатная ситуация и один из уплотнителей порвется, на помощь придет электрическая помпа, которая способна откачивать 50 литров воды в минуту. Её "носик" находится на месте показателя поворота на левом крыле.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Наконец, автомобили существенно увеличили клиренс и установили колеса с 31 размерностью.

Лада Нива амфибия carakoom.com

Лада Нива амфибия carakoom.com

Все вышеуказанные апгрейды позволили Ниве уверенно передвигаться по воде (пока ее удалось разогнать до 4,6 км/ч), хотя двигателю приходится работать на повышенных оборотах. Что же касается сухопутных возможностей, то, на скорости до 60 км/ч ВАЗ передвигается как обычное авто – без каких-либо вибраций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Ладу Ниву превратили в 6-колесный танк. Причем это необычное авто может купить любой желающий (если, конечно, его еще не продали).

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