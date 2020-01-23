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23 января • обновлено в 15:19
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Кроссовер Renault за $8500: бюджетная новинка проехалась на камеру

1.9т
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Компания Renault готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер. Новинку должны показать совсем скоро, ну а буквально на днях её снова засняли на дорогах. Только на этот раз – в движении.

Согласно имеющейся у OBOZREVATEL информации, речь идет о компактном SUV, у которого пока нет имени, а лишь условное обозначение HBC. В первую очередь, этот автомобиль достанется индийскому рынку, поэтому, как ожидается, дебютирует он там же – на выставке Auto Expo, она состоится в Нью-Дели уже в конце февраля. Собственно, В Индии же и засняли новинку на видео.

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Впрочем, автомобиль предстал на кадрах не во всей красе: пока он покрасовался лишь в камуфляже в рамках дорожных тестов. Однако кое-какие выводы о дизайне уже можно сделать: новый SUV будет выполнен в стилистике других бюджетных кроссоверов Renault, у него будет двухъярусная оптика (сверху – полоски ДХО, снизу – крупные фары), а также "заквадраченные" колесные арки. Длина автомобиля составит до 4 метров (на авто такой длины в Индии предусмотрены правительственные льготы).

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

Платформой для нового кроссовера Renault выступит удлиненная CMF-A – на ней, среди прочего, базируется 7-местный вседорожник Triber и псевдокроссовер Kwid. Под капотом машины должен прописаться 1,0-литровый трёхцилиндровый мотор мощностью примерно 95. л.с., который состыкуют с 5МКПП или "роботом". Привод, вероятно, будет исключительно передним, также не исключается появление других двигателей.

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

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Выпускать новый Рено будут в Индии, его главными конкурентами выступят одноклассники от Hyundai и Suzuki. Индийский СМИ рассчитывают, что кроссовер выйдет на рынок по цене примерно в $8500 – $10500.

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

Renault HBC SUV

Renault HBC SUV

Скриншот видео

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже в этом году Renault должна выпустить на рынок очень дешевый электромобиль.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Renault кроссовер
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