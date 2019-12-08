Как из старых советских гаражей делают крутые жилища и даже бары

Гараж – это не только место для хранения авто. При желании из него можно сделать уютный дом или даже... нечто большее.

Портал Designyoutrust опубликовал фотогалерю со старыми советскими гаражами, владельцам которых удалось превратить их в самые необычные жилые помещения. Одни превращают их в бани, другие – в музыкальные студии, тренажерные залы или просто зоны отдыха.

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Необычные преобразование старых гаражей designyoutrust.com

Новости Какие авто проедут без ремонта свыше 300 000 км

Надо сказать, что у нас высоко развита гаражная культура: еще в 1990-х, с распадом СССР, многие гаражи начали обрастать пристройками или дополнительными этажами, не говоря уже об обустройстве "на все случаи жизни" внутреннего убранства. Все потому, что в эпоху серой постсоветской действительности людям хотелось иметь какой-нибудь свой уголок счастья.

Поэтому сейчас встретить гараж, который похож на дом или даже бар – не такая уж и редкость. Более того, в связи с тем, что в последние годы значительно выросли коммунальные платежи, некоторые украинцы перебираются жить в гараж на постоянной основе!

Также рекомендуем посмотреть следующие новости от Авто Обоза:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!