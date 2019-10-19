Ford Mustang "прокачали" к выставке в Вегасе

На автошоу SEMA-2019 в США компания Roush Performance презентует свою самую мощную версию Ford Mustang.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на представителей американского производителя. На ежегодной выставке тюнинга, которая будет проходит в Лас-Вегасе с 5 по 8 ноября, компания Roush представит свое новое детище – Jack Roush Edition Mustang.

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Автомобиль создан на базе серийного Ford Mustang c 5-литровым V8. За счет использования фирменных компонентов для тюнинга, мощность компрессорного мотора превысит 750 л.с.

Jack Roush Edition Mustang www.roushperformance.com

Точные технические характеристики мы узнаем уже 5 ноября, когда состоится официальная презентация Jack Roush Edition Mustang.

Помимо форсированного двигателя, автомобиль получит регулируемую спортивную подвеску, особую отделку салона, легкосплавные диски с оригинальным рисунком и выпускную систему с уникальным звучанием.

Jack Roush Edition Mustang www.roushperformance.com

В компании планируют изготовить 60 эксклюзивных суперкаров для настоящих ценителей скорости и фанов Mustang.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Ford начала производство компактного кроссовера Puma.

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