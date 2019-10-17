Европейцы спешат обзавестись новеньким авто

В Европе наблюдается бум продаж новых авто.

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей АСЕА. По данным аналитиков организации в сентябре нынешнего года в Европе продажи новых авто возросли на 14,5% и превысили отметку в 1,2 млн экземпляров.

В Европе растут продажи авто acea.be

В сентябре все члены Евросоюза кроме Болгарии отметились ростом продаж. На четырех из пяти крупнейших рынков Европы были отмечены рекордные показатели потребительского спроса: в Германии +22,2%, Испании +18,3%, Франции +16,6% и Италии +13,4%. По сравнению с этим показатели Великобритании выглядят совсем невыразительно (+1,3%), но что поделать, за Brexit надо платить!

Продажи новых автомобилей в Европе acea.de

Однако, подводя итоги первых 9 месяцев нынешнего года, стоит отметить общее снижение продаж по сравнению с прошлым годом на 1,6%. Несмотря на некоторое оживление рынка, только Германия смогла показать позитивную динамику (+2,5%). Для сравнения, у Испании падение продаж за 9 месяцев составило 7,4%, Великобритания "просела" на 2,5%, Италия – на 1,6% и Франция – на 1,3%.

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