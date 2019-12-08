Девушка впервые села за руль КрАЗа: что из этого вышло (видео)

Существует стереотип, что грузовики и женщины – несовместимые понятия. Однако на самом деле – это далеко не так.

История знает множество примеров, как женщины становились дальнобойщиками. Среди таковых, кстати, есть и представительницы Украины. Но это тема другого разговора,а сейчас OBOZREVATEL хочет показать вам довольно интересное видео –тест-драйв советского КрАЗ-255 в исполнении девушки.

Девушка за рулем КрАЗа Custom Truck, YouTube

Женщина по имени Галина впервые села за руль этого автомобиля. За небольшое количество времени у неё получилось изучить автомобиль, понять принцип работы органов управления (а это, поверьте, не просто) и даже устроить небольшие "покатушки" по бездорожью. Без консультаций инструктора, конечно, не обошлось, но в целом автомобилистка со всем справилась сама.

Девушка за рулем КрАЗа Custom Truck, YouTube

В целом, тест-драйв прошёл успешно: один раз автомобиль застрял в болоте, но Галина успешно из него выехала.

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Как именно всё прошло, вы можете сами посмотреть в этом ролике:

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