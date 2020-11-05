Cyan Racing показал рестомод Volvo P1800 Cyan

Гоночное подразделение компании Volvo – Cyan Racing – представилj рестомод Volvo P1800 Cyan.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На создание автомобиля ушло много тысяч часов кропотливого труда, но результат превзошел все ожидания.

Ранее мы уже писали, что закамуфлированный прототип сфотографировали на дороге в Швеции. Предполагалось, что автомобиль получит электропривод. Но, к счастью, все оказалось совсем не так.

Volvo P1800 Cyan окрашен в фирменный цвет гоночной команды Cyan Racing. За основу было взято классическое купе P1800 60-годов, но все кузовные панели и элементы шасси выполнены заново с учетом размеров и пропорций оригинала.

В салоне, также выполненном в стиле ретро, использована кожаная отделка, установлены каркас безопасности, руль Momo и гоночные "ковши".

Под капотом машины установили 2-литровый турбированный 4-цилиндровый бензиновый двигатель. Аналогичный мотор использовался на гоночном Volvo S60 TC1. Он развивает мощность 420 л.с., а крутящий момент достигает 455 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика", отправляющая всю мощь мотора к задним ведущим колесам.

Шасси для автомобиля было спроектировано заново с использование современных компонентов. Также автомобиль получил современное рулевое управление, переднюю двухрычажную подвеску, регулируемые гидравлические амортизаторы и независимую заднюю подвеску.

Напомним, что оригинальное купе Volvo P1800 представили в 1961 году. Стильный спорткар получил мировую известность благодаря британскому телесериалу "Святой" с Роджером Муром в главной роли.

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