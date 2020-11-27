BMW пообещала скорый дебют нового 4 Series Gran Coupe

В компании BMW готовятся к презентации нового спортивного седана 4 Series Gran Coupe.

В интервью GoAuto шеф-дизайнер компании Кристофер Вейл пообещал, что презентация состоится "очень скоро" и назвал новинку "великолепной." Пока же мы можем судить о внешности будущей модели по последним новинками из Мюнхена – спорткарам M3 и M4, кабриолету 4 Series, а также шпионским фото автомобиля в камуфляже.

Линейкой силовых агрегатов с новым спорт-седаном "поделятся" родственные модели концерна. Ожидается, что автомобиль получит широкую гамму двигателей, в том числе "мягких" гибридов.

Начальная версия 420i Gran Coupe будет оснащаться четырехцилиндровым 184-сильным бензиновым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Кроме того, для покупателям будут предложены бензиновая версия 430i Gran Coupe с мотором мощностью 258 л.с.

Гамма "мягких" гибридов будет представлена дизельными версиями 420d (190 л.с.) и 430d (286 л.с.), а также полноприводной M440d xDrive (340 л.с.). Самые требовательные покупатели смогут заказать бензиновую модификацию BMW M440i xDrive с 374-сильной рядной "шестеркой", 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила новый электрический кроссовер.