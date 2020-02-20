Автомобилисту выплатят 3,7 млн грн за отказ выдать номер "Я Бог"

Одному из автомобилистов США выплатят компенсацию за отказ выдать индивидуальные номера. Но, кроме крупной суммы денег, водитель также получит желаемое – заветные госзнаки для своего авто.

Как выяснил OBOZREVATEL, эта история началась ещё в 2016 году. 80-летний Бенни Харт решил переехать с женой из Огайо в Кентукки. В родном штате отставной почтальон ездил на своём авто с номерами IM GOD (с англ. Я Бог), и после переезда решил сохранить за собой необычный номерной знак, которым пользовался 12 лет. Перерегистрацию ему нужно было пройти обязательно, поскольку в США автомобильные номера строго привязаны к штатам.

80-летний Бенни Харт с индивидуальными номерами washingtonpost.com

Однако чиновники Кентукки не оценили такой шаг: местный Департамент транспорта отказал в выдаче таких индивидуальных номеров. Там посчитали, что номерной знак "Я Бог" является "неуместным" и сослались на закон, который запрещает использовать "непристойные или вульгарные" автомобильные номера.

Позднее пенсионер обратился за разъяснением, и формулировка отказала звучала уже по-другому: госзнак IM GOD отображает "дурной вкус", может отвлечь других водителей от управления ТС и даже спровоцировать конфликт на дороге. Получив такое уведомление, Харт решил судиться.

И в итоге Фемида стала на сторону американца: во многом благодаря адвокатам, которые доказали, что ранее власти Кентукки без проблем выдавали похожие номера, в которых на постой фигурирует слово GOD (Бог): MY GOD, HES GOD, IM4 GOD, LUV GOD и др.

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Суд решил, что Департамент транспорта Кентукки был предвзятым в своём решении и постановил выплатить 80-летнему Харту компенсацию в размере 150 000 долларов (почти 3,7 млн грн). Правда, деньги пойдут на оплату услуг адвокатов, зато пожилой Бенни получил желаемое – теперь он снова ездит на номерах IM GOD.

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