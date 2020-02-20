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20 февраля • обновлено в 12:52
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Автомобилисту выплатят 3,7 млн грн за отказ выдать номер "Я Бог"

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Одному из автомобилистов США выплатят компенсацию за отказ выдать индивидуальные номера. Но, кроме крупной суммы денег, водитель также получит желаемое – заветные госзнаки для своего авто.

Как выяснил OBOZREVATEL, эта история началась ещё в 2016 году. 80-летний Бенни Харт решил переехать с женой из Огайо в Кентукки. В родном штате отставной почтальон ездил на своём авто с номерами IM GOD (с англ. Я Бог), и после переезда решил сохранить за собой необычный номерной знак, которым пользовался 12 лет. Перерегистрацию ему нужно было пройти обязательно, поскольку в США автомобильные номера строго привязаны к штатам.

80-летний Бенни Харт с индивидуальными номерами

80-летний Бенни Харт с индивидуальными номерами

washingtonpost.com

Однако чиновники Кентукки не оценили такой шаг: местный Департамент транспорта отказал в выдаче таких индивидуальных номеров. Там посчитали, что номерной знак "Я Бог" является "неуместным" и сослались на закон, который запрещает использовать "непристойные или вульгарные" автомобильные номера.

Позднее пенсионер обратился за разъяснением, и формулировка отказала звучала уже по-другому: госзнак IM GOD отображает "дурной вкус", может отвлечь других водителей от управления ТС и даже спровоцировать конфликт на дороге. Получив такое уведомление, Харт решил судиться.

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И в итоге Фемида стала на сторону американца: во многом благодаря адвокатам, которые доказали, что ранее власти Кентукки без проблем выдавали похожие номера, в которых на постой фигурирует слово GOD (Бог): MY GOD, HES GOD, IM4 GOD, LUV GOD и др.

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Суд решил, что Департамент транспорта Кентукки был предвзятым в своём решении и постановил выплатить 80-летнему Харту компенсацию в размере 150 000 долларов (почти 3,7 млн грн). Правда, деньги пойдут на оплату услуг адвокатов, зато пожилой Бенни получил желаемое – теперь он снова ездит на номерах IM GOD.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в США произошёл курьезный случай: подростки угнали два кроссовера Lamborghini Urus и разбили их.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
курьез фотографии автономера
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Pollak John
Pollak John
нам бы таких адвокатов и законопослушную власть .
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