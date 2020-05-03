Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

36-летний Land Cruiser выглядит круче нового

8.1т
Читать материал на украинском

На продажу выставили рестомод на базе классического внедорожника Toyota Land Cruiser. Уникальный экземпляр создан американской FJ Company на основе популярной модели 1984 года.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

FJ Company специализируется на реставрации и модернизации моделей FJ Land Cruiser. Внедорожник, получивший обозначение G43-S, представляет собой рамный вездеход с цельнометаллическим 3-дверным кузовом.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

В процессе работы над машиной автомобиль-"донор" был полностью перебран. Внешне модель сохранила свой классический облик, но ряд узлов и агрегатов использованы от современных моделей.

ЧИТАЙТЕ: Фанаты Toyota расстроились из-за нового Land Cruiser 300

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

В частности, на вездеходе установили 4-литровый V6 Toyota (1GR-FE), который дополнили механическим компрессором Manguson. В результате его мощность достигает 320 л.с.

Под капотом разместили 4-литровый V6 с компрессором Manguson

Под капотом разместили 4-литровый V6 с компрессором Manguson

canepa.com

Кроме того, Toyota получила более современные усилитель руля, дисковые тормоза, новую 5-ступенчатую "механику", современные компоненты подвески, выхлопную систему из нержавеющей стали, самоблокирующиеся дифференциалы, а также систему стабилизации и контроля тяги. На смену штатной светотехнике пришли новые компоненты на основе светодиодов.

ЧИТАЙТЕ: Украинская армия получила особые Toyota Land Cruiser

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Большинство кузовных панелей изготовлены заново из листовой стали с антикоррозионной обработкой и окрашены в серо-голубой цвет.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

В салоне, появились современный кондиционер, аудиосистема с сабвуфером, камера заднего вида, кожаная отделка всех сидений, новая приборная панель, а также ряд других компонентов, включая оригинальные педали.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

За креслами водителя и переднего пассажира расположены продольные лавки, которые можно сложить, чтобы получить дополнительное пространство для перевозки багажа.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Для перевозки багажа лавки можно сложить

Для перевозки багажа лавки можно сложить

canepa.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, для ценителей классических вездеходов компания Toyota предлагает свои винтажные модели.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
внедорожник рестомод Toyota ретро тюнинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
15
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги