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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergyВсе статьи автора

Машины на дизеле вообще могут запретить

4.3т

Отношение к электромобилям меняется даже в Норвегии, где их особенно много. Если года три-четыре тому назад норвежцев беспокоили два вопроса: как электромобиль ведет себя зимой и какая будет цена при его перепродаже на вторичном рынке, то сейчас главные вопросы другие.

Первое - все-таки есть нарекания к батареям, особенно зимой и особенно на маленьких машинках. Пунктов зарядки много, но все равно приходится рассчитывать пробег и свое дневное расписание, чтобы не оказаться в пролёте.

Машины на дизеле вообще могут запретить

Второе - нет пока средних "семейных" машин. На рынке или непомерно дорогие теслы или крошечные автомобильчики.

И тем не менее к западу от Осло, где публика в основном зажиточная, продажа топлива на АЗС сократилась на 17%, хотя на востоке, где люди живут преимущественно в квартирах, а не собственных домах, она даже увеличилась.

Первой мишенью становятся дизели. Когда уровень загрязнения воздуха в Осло превышает какую-то норму, движение дизельных машин в городе временно запрещают. Все ждут, что скоро их вообще могут запретить.

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Автор
Михаил КрутихинМихаил Крутихин
Темы
Мировые цены на нефтьэлектрокары
Место
Норвегия
Тег
электромобили
Источник
Источник:Facebook Михаила Крутихина
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Соин Сергей
Соин Сергей
"А нам "кина" не надо, нам свет потушите." Нефть чтоб по 50 всегда и в Раше, чтобы её пили и жрали сами австралопитеки.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
При всем уважении к автору - не верится, что в обозримом будущем удастся перевести все (или значительную часть) автоперевозки на электромобили, речь может идти только о городских малолитражках. Здесь множество проблем, которые начали решать уже около ста лет назад, а вовсе не вчера, как это многим кажется. Ожидать падения спроса на нефть в связи с внедрением электромобилей - несерьезно.
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