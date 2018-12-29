Отношение к электромобилям меняется даже в Норвегии, где их особенно много. Если года три-четыре тому назад норвежцев беспокоили два вопроса: как электромобиль ведет себя зимой и какая будет цена при его перепродаже на вторичном рынке, то сейчас главные вопросы другие.
Первое - все-таки есть нарекания к батареям, особенно зимой и особенно на маленьких машинках. Пунктов зарядки много, но все равно приходится рассчитывать пробег и свое дневное расписание, чтобы не оказаться в пролёте.
Второе - нет пока средних "семейных" машин. На рынке или непомерно дорогие теслы или крошечные автомобильчики.
И тем не менее к западу от Осло, где публика в основном зажиточная, продажа топлива на АЗС сократилась на 17%, хотя на востоке, где люди живут преимущественно в квартирах, а не собственных домах, она даже увеличилась.
Первой мишенью становятся дизели. Когда уровень загрязнения воздуха в Осло превышает какую-то норму, движение дизельных машин в городе временно запрещают. Все ждут, что скоро их вообще могут запретить.
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