Кто вбивает людям в голову штампы о дешевой растаможке в ЕС? Там растаможка при импорте авто в ЕС выше, чем у нас! Например, Польша для авто с объемом 2001 куб см. НДС 23%, а у нас 20%. Пошлина 10%, для электро - 12%. А у нас -7,1; для электро - 0%. Акциз - 18,3%. Откуда сказки про 300-500 евро при растаможке с Германии в Польшу? Вранье полное! Какие 500 евро? Ноль евро! Там вообще внутри ЕС - единого таможенного пространства нет растаможки и таможен. Как и у нас нет при импорте авто из Киева в Львов. Неужели непонятно?

Но мы не в ЕС!! Нам зарплаты надо подымать до уровня ЕС и покупать новые авто на высокие зарплаты, а не мечтать донашивать нижнее белье после задницы немецкого бюргера и авто после него. И кто вбил штамп о защите автопрома? Какой автопром? Налоги на потребление вводят по другой причине. Напрмер, в Израиле 98%, так как надо деньги на армию. В Дании 126-180%, так как хотят избавиться от авто.

У нас налоги на автоимпорт надо уменьшать, но надо думать о том, что у нас с ЕС разные затраты на оборону. У нас больше. Или разные дотации из бюджета в пенсионный фонд. Или нам, как в Германии сделать пенсионный возраст 63,5 года? Или нам отменить все субсидии на коммуналку и дотации хитропопым семьям, которые специально разводятся после рождения бебенка с целью получить дотацию, а живут дальше вместе? Неужели не понимаете, что нам сейчас надо снижать налоги на бизнес, чтобы запустить экономику, пусть и добирая разницу с налогов на потребление?