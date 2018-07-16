МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Олег Назаренко
Олег Назаренко
Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеровВсе статьи автора

Кто вбивает людям в голову штампы о дешевой растаможке в ЕС?

1.3т

Кто вбивает людям в голову штампы о дешевой растаможке в ЕС? Там растаможка при импорте авто в ЕС выше, чем у нас! Например, Польша для авто с объемом 2001 куб см. НДС 23%, а у нас 20%. Пошлина 10%, для электро - 12%. А у нас -7,1; для электро - 0%. Акциз - 18,3%. Откуда сказки про 300-500 евро при растаможке с Германии в Польшу? Вранье полное! Какие 500 евро? Ноль евро! Там вообще внутри ЕС - единого таможенного пространства нет растаможки и таможен. Как и у нас нет при импорте авто из Киева в Львов. Неужели непонятно?

Но мы не в ЕС!! Нам зарплаты надо подымать до уровня ЕС и покупать новые авто на высокие зарплаты, а не мечтать донашивать нижнее белье после задницы немецкого бюргера и авто после него. И кто вбил штамп о защите автопрома? Какой автопром? Налоги на потребление вводят по другой причине. Напрмер, в Израиле 98%, так как надо деньги на армию. В Дании 126-180%, так как хотят избавиться от авто.

Новости
"Євробляхи" стали уособленням всього злого

У нас налоги на автоимпорт надо уменьшать, но надо думать о том, что у нас с ЕС разные затраты на оборону. У нас больше. Или разные дотации из бюджета в пенсионный фонд. Или нам, как в Германии сделать пенсионный возраст 63,5 года? Или нам отменить все субсидии на коммуналку и дотации хитропопым семьям, которые специально разводятся после рождения бебенка с целью получить дотацию, а живут дальше вместе? Неужели не понимаете, что нам сейчас надо снижать налоги на бизнес, чтобы запустить экономику, пусть и добирая разницу с налогов на потребление?

Читайте все новости по теме "растомаживание авто" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олег НазаренкоОлег Назаренко
Тема
растомаживание авто
Место
Украина
Объекты
налогиАвтомобиль
Источник
Источник:Facebook Олега Назаренко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бланк Вова
Бланк Вова
На сайте нет модерации, пишите, что хотите! Арест Сохар - пидарас, Мойша Бродский - лысая залупа. Назаренко - порохобляхер и демагог.
Ответить
0
0

Наши блоги