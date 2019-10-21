Компактный кроссовер Hyundai Creta 2020 представлен официально

Главными особенностями кроссовера Hyundai Creta 2020 модельного года станут яркий дизайн и продвинутые опции.

Вероятно, вы уже видели этот автомобиль прежде, но, как сообщает OBOZREVATEL, только теперь новинку представили официально и показали фото. Новый Hyundai Creta (на некоторых рынках модель зовется Hyundai ix25) выглядит намного современнее предшественника.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

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В первую очередь, внимание привлекает многоуровневая оптика — фирменный элемент для новых кроссоверов южнокорейского бренда. Согласно последним трендам, дневные ходовые огни располагаются в отдельных блоках, а головной свет располагается ниже.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

В похожей стилистике оформили и задние фонари, разделив их на несколько сегментов. Кроме того, на багажной двери видна сплошная светодиодная полоса — очень актуальное решение.

Несмотря на кардинальные изменения внешности, настоящая революция произошла внутри. Щиток приборов теперь цифровой, а центральная консоль "взлетает", перетекая в крупный дисплей мультимедийной системы вертикальной ориентации.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Как видно, на передней панели оставили минимальное количество физических переключателей. Даже за управление климатической установкой теперь отвечает сенсорный экран. Вероятно, на фото представлен кроссовер в топовой комплектации — версии попроще могут оснащать экраном меньшего размера и традиционными кнопочными блоками для управления второстепенными функциями автомобиля.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Первым рынком для Hyundai Creta 2020 модельного года станет Китай. Там для новинки предложен только один двигатель — 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый мотор мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента, который сочетается с 6-ступенчатой механической КПП и вариатором. На глобальном рынке у модели наверняка будет более широкая моторная гамма.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Не забыли и про технологии — компактный кроссовер Hyundai получил камеры кругового обзора, ассистент движения в занимаемой полосе (следит за разгоном, торможением и направлением движения) и функцию доступа в салон с помощью смартфона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был официально представлен кроссовер Toyota C-HR.

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