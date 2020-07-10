Fiat Ducato получил модификацию Electric

Подразделение FIAT Professional, отвечающая в концерне FCA за коммерческую гамму, представило первый в истории полностью электрический фургон Ducato.

2021 FIAT Ducato Electric. Фото: fiatprofessional.com

Автомобиль разработан и спроектирован на основе обычной версии популярного семейства и будет доступен во всех вариантах, которые предлагаются с традиционными ДВС. Несмотря на свою полностью электрическую силовую установку, новинка обеспечивает аналогичную грузоподъемность и вместительность грузового отделения, что и обычные Ducato. В частности, электрокар способен перевозить грузы массой до 1950 кг, а полезное пространство салона в зависимости от версии варьируется от 10 м3 до 17 м3.

2021 FIAT Ducato Electric. Фото: fiatprofessional.com

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Ducato Electric будет доступен в нескольких вариантах емкости литий-ионной батареи (47 кВтч и 79 кВтч), которая позволит преодолеть расстояние соответственно 220 или 360 км (по циклу NEDC). В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.), а крутящий момент 280 Нм доступен сразу после старта.

2021 FIAT Ducato Electric. Фото: fiatprofessional.com

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