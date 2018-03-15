"Живьем сжигают в топке": стало известно, как ГРУ поступает с предателями

С будущими сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) России проводится особая работа.

Именно поэтому случаи предательства в среде ГРУ намного реже, чем в других подобных структурах РФ, - сказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, в свое время в Военной академии Советской Армии (ныне - Военная академия Министерства обороны РФ. – Ред.), где готовят сотрудников военной разведки, первокурсникам показывали назидательный фильм о том, как в ГРУ расправляются с предателями. "Предателя привозят в котельную, укладывают и живьем сжигают в топке", - сообщил генерал.

"Таким образом им дают понять, что ждет предателей. Чтобы те, кто попадает в ГРУ, понимали: если кто-то станет на путь предательства, он закончит так", - добавил он.

По словам Романенко, в ГРУ фиксируется меньшее по сравнению с другими спецслужбами количество предательств благодаря двум факторам: жесткому отбору и подобной воспитательной работе с будущими сотрудниками.

Он также напомнил о том, что в России имеет место конкуренция спецслужб, и случаи предательства существенно влияют на имидж той или иной структуры.

"Кстати, Путин кагэбист и ГРУшник", - заметил генерал.

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