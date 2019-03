Южную Африку накрыл катастрофический циклон: более тысячи погибших. Фото и видео

На юг Африки обрушился мощный циклон "Идаи", который лишил жизни более тысячи человек.

Под удар попали Мозамбик, Малави и Зимбабве, передает BBC. В "Красном кресте" ситуацию назвали "масштабной и ужасающей".

Президент Мозамбика Филипе Ньюси выступил с заявлением, что в стране погибли около тысячи человек. Хотя официально власти сообщили о 84 погибших, глава государства заверил, что цифры намного серьезнее, так как он лично видел множество трупов и разрушенных домов.

По данным местных властей, еще 1500 жителей Мозамбика пострадали от падения деревьев и обломков зданий.

Наводнение почти полностью разрушило второй по величине город Мозамбика Бейру. Уничтожены были посевы, дома и общественные здания.

В Зимбабве по официальной статистике погибли 98 человек, 217 считаются пропавшими без вести. В Малави зафиксировано 122 погибших в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями.

При этом, точное количество жертв установить не удалось, поскольку регулярно поступают сообщения о новых смертях.

Ситуация осложняется тем, что спасатели слишком долго не могли попасть в пострадавшие от стихии районы. Непогода не позволяет военным вертолётам прилететь на помощь, в зону бедствия нет связи. Многие местные жители спасаются бегством.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что теперь пострадавшим от циклона районам грозит гуманитарная катастрофа.

Cyclone hit millions across Africa in record disaster: U.N. https://t.co/GmWxhchI2a pic.twitter.com/1oo1Xpul5O — Reuters Top News (@Reuters) 19 марта 2019 г.

"Almost everything has been affected by the calamity," the governor of Mozambique's Sofala province has said.



Cyclone Idai brought devastation to Mozambique's city of Beria, killing at least 150 people across southern Africa.#CycloneIdai updates ➡️: https://t.co/aXbpeByOxR pic.twitter.com/1QV4wbSjkf — BBC News Africa (@BBCAfrica) 18 марта 2019 г.

A massive rescue effort is underway as fears the death toll could reach 1,000 in the wake of Cyclone Idai in south-east Africa. pic.twitter.com/caLO3fP2vz — SBS News (@SBSNews) 19 марта 2019 г.

The Zimbabwe National Army comes to the rescue of victims of Cyclone Idai. Kushoora huroi, we have one of the best army in Africa. pic.twitter.com/Oq6tfuFNpZ — tafara shumba (@Tafiez) 18 марта 2019 г.

VIDEO: Major damage in the centre of #Beira, northern Mozambique, after tropical cyclone Idai hit southern Africa on March 16 #CycloneIdai pic.twitter.com/aXr95LoAuP — AFP news agency (@AFP) 18 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Индонезию накрыло мощнейшее цунами, которое унесло жизни более 300 человек.

