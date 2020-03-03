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3 марта • обновлено в 15:22
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Путина призвали срочно вывести российские войска из Сирии

3.2т
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Президент России Владимир Путин после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом должен заявить о полном выводе российских войск из Сирии.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал аналитик по Ближнему Востоку Михаил Крутихин. По его мнению, присутствие России в Сирии нецелесообразно, это никак не усиливает ее роль на мировой арене (полный текст блога читайте тут).

Российские войска в Сирии

Российские войска в Сирии

wowavostok.livejournal.com

"Хотелось бы, чтобы Россия не только объявила о полном уходе из Сирии, но наконец-то сделала это. Базы, которые она там держит, неспособны ни сопротивляться любой атаке, ни каким-то образом серьезно усиливать роль России на мировой арене. Как говорили американцы, и в это легко верить, два американских эсминца в Средиземном море уничтожат две российские базы минут за 20. Они расположенные далеко от российской территории, имеют проблемы в снабжении и к доступу. Играют чисто номинальную роль в поддержке режима Асада. Для России это ничего не дает, кроме хлопот", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Крутихин заявил, что российское присутствие в Сирии и поддержка режима президента Башара Асада – это полный провал Кремля во внешней политике.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Конфликт в Сирии Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Крутихин
Место
Сирия
Тег
Новости России
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ефимов владимир
ефимов владимир
Украинские кiборги из батальонов "Твиттер" и "Фейсбук" уже поделили с Турцией Крым и готовились гнать москалей до Урала, как Эрдоган вонзил нож им в спину собравшись лететь в Москву на переговоры.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, если сам г-н Крутихин так считает... Путин, надеюсь, в истерике?
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1
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео вывода
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