Путина призвали срочно вывести российские войска из Сирии

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом должен заявить о полном выводе российских войск из Сирии.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал аналитик по Ближнему Востоку Михаил Крутихин. По его мнению, присутствие России в Сирии нецелесообразно, это никак не усиливает ее роль на мировой арене (полный текст блога читайте тут).

Российские войска в Сирии wowavostok.livejournal.com

"Хотелось бы, чтобы Россия не только объявила о полном уходе из Сирии, но наконец-то сделала это. Базы, которые она там держит, неспособны ни сопротивляться любой атаке, ни каким-то образом серьезно усиливать роль России на мировой арене. Как говорили американцы, и в это легко верить, два американских эсминца в Средиземном море уничтожат две российские базы минут за 20. Они расположенные далеко от российской территории, имеют проблемы в снабжении и к доступу. Играют чисто номинальную роль в поддержке режима Асада. Для России это ничего не дает, кроме хлопот", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Крутихин заявил, что российское присутствие в Сирии и поддержка режима президента Башара Асада – это полный провал Кремля во внешней политике.

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