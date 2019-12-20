Все контакты и ID: в сеть слили личные данные миллионов пользователей Facebook

В сети появились данные более чем 267 миллионов пользователей Facebook. Большинство из пострадавших – это жители США.

Об утечке стало известно в результате исследования компании Comparitech и специалиста в области кибербезопасности Боба Дьяченко. О этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что "слитыми" оказались такие личные данные юзеров, как имена, телефоны и ID их страниц в указанной соцсети.

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В сети появились данные более чем 267 миллионов пользователей Facebook Аkket.com

"Как только Дьяченко обнаружил базу, он поставил в известность интернет-провайдера сервера. В настоящий момент база недоступна", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед блокировкой ссылка на базу была опубликована на одном из хакерских форумов. Эксперты считают, что киберпреступники могли пользоваться ей для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак.

"Специалисты не установили, каким образом были собраны оказавшиеся в сети данные. Предполагается, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц)", – говорят в компании, добавляя, что злоумышленники могли воспользоваться брешью в системе безопасности соцсети.

При этом представители Facebook поспешили заявить, что, по их мнению, эта информация была получена до того, как они приняли дополнительные меры по защите персональных данных пользователей.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились 419 миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Сервер с контактами, которые привязаны к аккаунтам соцсети и ID этих аккаунтов, находился в открытом доступе.

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