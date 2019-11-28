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29 ноября • обновлено в 11:32
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Войска Путина разозлили США: появилось жесткое заявление

8.1т
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Российское военизированное формирование и регулярные силы РФ, которые прибывают в Ливию, "невероятно дестабилизируют ситуацию" в стране.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, передает "Голос Америки". Он предупредил, что это чревато значительными жертвами среди мирного населения.

"Российские регулярные войска и силы "Вагнера" дислоцируются в больших количествах в поддержку Ливийской национальной армии. Мы считаем это очень дестабилизирующим. То, как эта организация, и русские в том числе, действовали ранее, создает предчувствие значительных жертв среди гражданского населения", – сказал он.

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В связи с этим Шенкер призвал все стороны к деэскалации, достижению договоренности о прекращении огня и внедрению конкретных шагов к политическому урегулированию.

"США привержены безопасности и процветанию народа Ливии. Чтобы это стало реальностью, нужна настоящая готовность внешних деятелей прекратить разжигать насилие. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливию прибыли около 200 российских наемников, среди которых есть и хорошо обученные снайперы. Помимо этого в стране засекли ракеты и авиацию России.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Ливия
Тег
ЧВК Вагнер
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
А чьи это Ил-76 в количестве 2 штук недавно сожгли в Ливии?Уж не вукраинские ли?
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2
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
невероятно дестабилизируют ситуацию" в стране." а кто там устроил переворот, убил каддафи, и вверг самую развитую страну северной африки в гражданскую во.йну и хаос? вот су.ки лживые а!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
модерино,я,рот твоей мамы ебал висячи хуем!
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