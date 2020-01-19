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19 января • обновлено в 20:18
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В Берлине завершился саммит по войне в Ливии: о чем договорились

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Участники конференции в Берлине (Германия) по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоялась в воскресенье, 19 января, согласовали окончательный текст итогового документа.

Как передает КП в Telegram, проект предполагает разделение процесса на шесть частей:

  • прекращение огня;

  • выполнение оружейного эмбарго;

  • политический процесс;

  • реформа сектора безопасности;

  • экономическая реформа;

  • соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

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В проекте решения всем участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт. Там также содержится призыв к введению Советом Безопасности ООН санкций в отношении тех стран, которые будут нарушать запрет на ввоз оружия в Ливию.

Если заявление будет принято, выполнением содержащихся в нем решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН.

Иллюстрация. Ливия

Иллюстрация. Ливия

slovodel.com

Добавим, в саммите, в частности, участвовали президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США Майкл Помпео, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антонио Гуттериш.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции. Сарадж и Хафтар являются сторонами военного конфликта в Ливии.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Ливии продолжается противостояние между силами Правительства национального единства и парламентом страны. Первое поддержано Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией и Россией. Второе поддерживает ООН, ЕС и Турция.

  • 26 декабря правительство Ливии попросило у Турции военной поддержки "с воздуха, земли и моря", чтобы отразить наступление восточных сил на столицу страны Триполи. В Стамбул был отправлен официальный запрос.

  • 4 января командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния агрессии извне. Он призвал граждан "объединиться и взяться за оружие" в ответ на намерение Турции отправить войска в Ливию по призыву правительства.

  • С 12 января национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

  • 14 января стало известно о том, что перемирие сорвано. Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех Иса не подписали соглашение о прекращении огня с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа.

  • Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Ливии якобы нет наемников, в частности из ЧВК "Вагнера", которые представляют интересы РФ и получают ее финансирование.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Германия Берлин
Теги
политика война Ближний восток
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