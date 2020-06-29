Во Франции осудили экс-премьера, который выплатил жене на "поддельной работе" более 800 тысяч евро

Франсуа Фийона и его жену Пенелопу осудили по делу о финансовых махинациях.

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона признали виновным по делу о поддельное трудоустройства жены, а также растрате государственных средств.

Суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы, три из которых – условно, и запретил снова выдвигать свою кандидатуру на выборные должности в течение десяти лет. Об этом сообщает Le Monde.

В то же время отмечается, что жену Фийона Пенелопу обвинили в соучастии в растрате и тоже осудили – к трем годам условно. Обоих также оштрафовали на 375 тыс. евро.

Издание подчеркивает, что адвокат пары уже подал апелляцию, к рассмотрению которой экс-премьер будет оставаться на свободе.

Кроме этого, третий обвиняемый по указанному делу – Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока тот был премьером, получил два года условно и 20 тыс. евро штрафа.

Отмечается, что соответствующий скандал французские СМИ назвали именем жены экс-премьера "Пенелопагейт". Он разразился еще в январе 2017 года, когда сатирическое издание "Канар аншене" заявило, что жена Фийона на протяжении многих лет получала зарплату в парламенте, будучи якобы помощницей своего мужа-депутата, хотя на самом деле там никогда не работала. По некоторым данным, так Фийон заплатил Пенелопе 831,4 тыс. евро.

"Суд постановил, что оплата была непропорциональна выполненной работе, а миссис Фийон была нанята на бесполезную должность", – поясняет издание.

Скандал случился именно в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом правых в президенты. А дело возбудили перед первым туром президентских выборов.

Добавим, что Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра страны в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд в Париже приговорил 82-летнего дядю сирийского президента Башара Асада до четырех лет тюрьмы.