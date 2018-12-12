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Вмешательство России в выборы США: экс-адвокат Трампа получил тюремный срок

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Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Как передает The Guardian, обвинение призывало суд приговорить адвоката к тюремному заключению на срок от 4 до 5 лет за преступления, связанные с нарушением правил финансирования предвыборных кампаний.

В приговоре были учтены и другие преступления Коэна, в том числе дача ложных показаний Конгрессу, а также налоговые и финансовые махинации.

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Адвокат осужденного Гай Петрилло сказал в суде, что его подзащитному "не повезло работать с Трампом". Он добавил, что Коэну хотелось бы сотрудничать со следствием, но он "с подозрением относится к долгосрочной сделке", а также хотел бы "скрыть себя и свою семью от света телекамер".

Сам Коэн перед оглашением приговора отметил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления, однако обрушился с критикой на своего бывшего босса.

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"Моей обязанностью было покрывать его грязные дела", — сказал он о работе с нынешним американским президентом, утверждая, что Трамп фактически вынудил его "идти по пути тьмы, а не света".

Коэн добавил, что его "слабостью была слепая верность Дональду Трампу".

Майкл Коэн

Майкл Коэн

GETTY IMAGES

Отметим, 52-летний Коэн стал первым человеком из команды американского лидера, который получил длительный срок в связи с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США.

Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Коэн признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в связи с Трампом.

Как писал OBOZREVATEL, 20 июля телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сотрудники ФБР изъяли у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате экс-моделе Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом.

В итоге этот разговор оказался в сети и наделал много шума.

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
судРоссия
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вы уж определитесь. Россия это страна дикарей, щи лаптем хлебающих. Или это мировой лидер ставящий президентов в США и устраивающий майданы в Йевроппе?
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