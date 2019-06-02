Виза в США: появилось новое важное требование

США начали требовать практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в страну, информацию об их странице в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

По данным издания The Hill, требование вступило в силу с начала июня после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Теперь в них содержится требование указать "идентификационные данные социальных сетей" лица, подающего документы на визу.

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Изменения коснутся около 15 млн иностранцев, ежегодно обращаются за визами в США. "Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый путешественник, направляющийся в США, или иммигрант проходит тщательную проверку. Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем поездки в Соединенные Штаты, которые не противоречат законам", - пояснили в Госдепартаменте.

Виза в США immigration-online.ru

В новых бланках заявлений на получение визы перечислено несколько платформ социальных сетей, от заявителя требуется указать имена своих аккаунтов, которыми он пользовался в течение последних пяти лет. Тем, кто обращается за визой также предоставляется возможность указать информацию об учетных записях в социальных сетях, не указанных в документе.

Кроме данных о соцсети у заявителей теперь спрашивают на информацию о международных поездки за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты за тот же период. При этом добавляется уточняющий вопрос, были члены семьи заявителя причастны к террористической деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, 16 мая, объявил о планах серьезных реформ американской миграционной системы.

Согласно новому иммиграционному плану США, будущие иммигранты должны будут выучить английский язык и сдать гражданский экзамен.

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