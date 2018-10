Венеция утонула: Италию накрыл смертоносный ураган. Фото и видео ЧП

В понедельник, 29 октября, ураган в Италии забрал жизни четырех человек, а 75% Венеции ушло под воду.

Уровень воды в городе поднялся до 156 см над уровнем моря, передает ANSA. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.

Отмечается, что из-за непогоды двое человек погибли в результате падения дерева на автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево упало на другое авто, что привело к гибели одного человека и серьезного ранения второго.

Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. От полученных травм он скончался в больнице.

В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум. В городе закрыли все школы, приостановили занятия и в столичном университете. Метеорологи предупреждают жителей, что Рим может накрыть еще и град.

Также из соображений безопасности туристов эвакуировали из руин города Помпеи.

This is happening today... 😂 My life Adventures continue 🤪 Venice is being flooded 🙃 #Life #Adventures #Venezia #Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/kLc4iBGWvB

This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta, venturing out for the midnight return of 140cm #venezia #venice #Venedig #Venise pic.twitter.com/k5Cqp9rGZF