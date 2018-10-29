Венеция утонула: Италию накрыл смертоносный ураган. Фото и видео ЧП

В понедельник, 29 октября, ураган в Италии забрал жизни четырех человек, а 75% Венеции ушло под воду.
Уровень воды в городе поднялся до 156 см над уровнем моря, передает ANSA. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.
Отмечается, что из-за непогоды двое человек погибли в результате падения дерева на автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево упало на другое авто, что привело к гибели одного человека и серьезного ранения второго.
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Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. От полученных травм он скончался в больнице.
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В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум. В городе закрыли все школы, приостановили занятия и в столичном университете. Метеорологи предупреждают жителей, что Рим может накрыть еще и град.
Также из соображений безопасности туристов эвакуировали из руин города Помпеи.
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This is happening today... 😂 My life Adventures continue 🤪 Venice is being flooded 🙃 #Life #Adventures #Venezia #Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/kLc4iBGWvB— Aleksandra Wozniak (@alekswozniak87) 28 жовтня 2018 р.
This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta, venturing out for the midnight return of 140cm #venezia #venice #Venedig #Venise pic.twitter.com/k5Cqp9rGZF— Iain Reid (@beanotownphoto) 29 жовтня 2018 р.
Live from my shop in Venice 🌊💦🌊 #Venezia #AcquaAlta pic.twitter.com/Y5wuk795Wn— Robert Tonon (@tononroberto) 29 жовтня 2018 р.
Nothing to see here...#venezia #venice #acquaalta pic.twitter.com/gDymJ5pGEV— Iain Reid (@beanotownphoto) 29 октября 2018 г.
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в итальянском регионе Калабрия произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека, среди них - известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.