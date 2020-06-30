Ватикан решил канонизировать лондонского подростка и назвать его "покровителем Интернета"

Католическая церковь собирается зачислить подростка из Великобритании Карло Акутиса к лику святых и провозгласить его покровителем Интернета.

Как сообщает NBC News, Карло погиб от лейкемии в 2006 году, когда ему было 15 лет. При жизни он успел создать сайт, на котором публиковал чудеса, произошедшие в мире – именно за это его хотят беатифицировать уже в октябре 2020 года.

Мать парня рассказала изданию, что её сын был обычным подростком: любил видеоигры, футбол, программирование. Однако его выделяла твердая вера в Бога и желание помогать остальным людям. Позже Карло выучил html и создал сайт, на котором можно увидеть список чудес, которые произошли в мире. В церкви встретили такую идею очень хорошо и заявили, что парень справился с задачей лучше, чем это сделала бы команда профессионалов.

Также Карло приписывают исцеление мальчика из Бразилии: тот серьезно болел, но после совместной молитвы недуг якобы отступил.

Карло Акутис ZUMA Press, Inc.

В 2006 году он умер от лейкемии, а на его похороны в городе Монца собралось столько людей, что не все смогли войти в церковь. Тогда же католики всего мира отправили петицию, чтобы канонизировать Карло. В 2018 году его объявили Слугой Божьим, а останки перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре.

В Ватикане заявили, что в октябре же 2020 года его беатифицируют – это последний шаг до зачисления к лику святых. Во время этого процесса он получит статус покровителя Интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве прихожанка храма Сорока Севастийских мучеников заметила Богородицу в черной маске, похожей на медицинскую