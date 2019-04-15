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В трусах и на скейте: опубликовано видео комнаты Ассанжа в посольстве Эквадора 

1.9тЧитать материал на украинском

В сети опубликовано видео с камер наблюдения в посольстве Эквадора, где семь лет прятался разоблачитель секретов самых влиятельных стран мира, а также основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

На кадрах, обнародованных испанским изданием Elpais, видно, как он в трусах и майке катается на скейтборде по небольшой комнате и общается с гостями (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ассанж всегда опасался слежки за ним, однако в посольстве была отдельная комната с мониторами и видеорегистраторами, а все помещения оборудованы камерами.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

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Джулиан Ассанж.

Джулиан Ассанж.

скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Джулиан Ассанж
Место
Великобритания
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