В трусах и на скейте: опубликовано видео комнаты Ассанжа в посольстве Эквадора 

В сети опубликовано видео с камер наблюдения в посольстве Эквадора, где семь лет прятался разоблачитель секретов самых влиятельных стран мира, а также основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

На кадрах, обнародованных испанским изданием Elpais, видно, как он в трусах и майке катается на скейтборде по небольшой комнате и общается с гостями (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ассанж всегда опасался слежки за ним, однако в посольстве была отдельная комната с мониторами и видеорегистраторами, а все помещения оборудованы камерами.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Основателя WikiLeaks задержали после того, как посольство Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет, перестало предоставлять ему убежище.

Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Джулиана Ассанжа в попытке использовать посольство в Лондоне как "центр для шпионажа".

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