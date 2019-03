В столице Сомали прогремел взрыв и идет перестрелка: первые фото и видео

В столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв и раздалась серия выстрелов. Это произошло утром 23 марта.

Как сообщается на странице DalsanTV в Twitter, бомба взорвалась у Министерства труда и социальных дел. По состоянию на 10:14 по киевскому времени перестрелка продолжалась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации Radio Daslan, сотрудники министерства убежали из здания после нападения. Вооруженные бои продолжаются, здание ведомства остается в осаде. Очевидцы также публикуют видео с места событий.

Update : staff of Ministry of labour escape from the building following an an attack. Gun fights ongoing as ministry building remains under siege #Mogadishu pic.twitter.com/h1LXzdHZGu — Radio Dalsan (@DalsanFM) 23 марта 2019 г.

AlShabaab militants launched suicide car bombs & shooting attack on the Ministry of Labour & near government buildings in #Mogadishu.Shooting is heard.I talked to my colleague Abdirashid Heydar but to my shock he said he is injured & being rushed to hospital.Hope speedy recovery pic.twitter.com/A49YAQfNde — Mohamed Moalimuu (@MOALIMUU) 23 марта 2019 г.

Breaking: Two consecutive heavy explosions have been targeted ministry of labour and social affairs. Inside the ministry building is hearing from gunshots. #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/YGVoo8Mk0P — Somalia 24 (S24) (@S24News) 23 марта 2019 г.

Details, armed fighters suspected belongs to Al-shabaab is fighting in Labour an Social affairs ministry.#Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/RjAbXzme28 — Somali Online News (@somali_online) 23 марта 2019 г.

Horrible news again here in #Mogadishu. Heavy explosion followed by gun shots heard. pic.twitter.com/A7tOAnfcSo — Dahir Abdille (@dahirabdille) 23 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта во время празднования персидского Нового года, Новруза, в столице Афганистана Кабуле устроили шесть взрывов. В результате терактов шесть человек погибли и еще 23 получили ранения.

23 марта На юге Афганистана в результате двойного теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще более 30 пострадали. Среди погибших – сотрудник местной полиции и руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.

