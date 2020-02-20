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21 февраля • обновлено в 01:03
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В США назначили прокурора "по делам Украины"

1.3т
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Министерство юстиции США поручило главному прокурору Бруклина Ричарду Донохью координировать расследования, связанные с Украиной.

Он будет оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих, сообщает CNN.

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Отмечается, что этот шаг потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

Ричард Донохью

Ричард Донохью

news.liga.net

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Соединенных Штатах Америки по подозрению в шпионаже поймали гражданина Мексики, который действовал в США от имени правительства России без уведомления генерального прокурора и вступил в сговор с этой целью.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США Вашингтон
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