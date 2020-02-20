В США назначили прокурора "по делам Украины"

Министерство юстиции США поручило главному прокурору Бруклина Ричарду Донохью координировать расследования, связанные с Украиной.

Он будет оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих, сообщает CNN.

Отмечается, что этот шаг потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

Ричард Донохью news.liga.net

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Соединенных Штатах Америки по подозрению в шпионаже поймали гражданина Мексики, который действовал в США от имени правительства России без уведомления генерального прокурора и вступил в сговор с этой целью.

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