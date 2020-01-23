В Сирии сцепились вояки Путина и американцы: Госдеп рассказал о перехвате российского генерал-майора

В Сирии происходят "незначительные стычки" между российскими и американскими военными.

Об этом в четверг, 23 января, на брифинге заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри, передает МК. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские военные заблокировали российский конвой возле нефтедобывающего объекта.

При этом, по словам Джеффри, ничего угрожающего пока не случилось. "Там много патрулей с разных сторон. Случаются незначительные стычки. Ничего серьезного, ничего угрожающего. Вопросы были решены по военным каналам", – пояснил он.

Также военный сообщил, что ранее американцы осуществили операцию "перехвата" российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж, пишет "Интерфакс".

"Были проблемы с деконфликтацией на земле в районе Манбиджа, начиная примерно с отметки 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись на юго-восток этого периметра.

В одном месте мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону Манбиджа, но все это урегулировали по каналам коммуникации между военными [двух стран]", – сказал он. Джеффри не уточнил имя российского генерал-майора.

Он напомнил, что каналы деконфликтации между США и РФ действуют несколько лет, особенно для решения проблем с воздушными операциями двух стран.

Так, указал Джеффри, российские ВКС не летают над северо-восточным районами Сирии, где находятся военные США.

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные похвастались, что за два дня якобы ликвидировали около 50 террористов в Сирии после того, как боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.