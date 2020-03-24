Самолеты направят на помощь в борьбе с пандемией: в Ryanair отменили рейсы

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair 24 марта отменил большинство рейсов авиакомпании из-за пандемии коронавируса в мире.

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Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Полеты вряд ли удастся возобновить в апреле и мае.

"Мы не ожидаем, что будем выполнять рейсы в течение апреля и мая. Наши действия будут зависеть от советов правительств", – уточнили в авиакомпании.

В течение недели все пассажиры, чьи рейсы были отменены, получат инструкции, как вернуть средства.

Кроме того, в компании предложили использовать их самолеты для спасательных полетов, перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заражены уже более 400 тысяч человек, более 17 451 – умерли. Вылечиться удалось более 103 748 пациентам. Общее число инфицированных в мире выросло более чем вдвое за неделю.

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