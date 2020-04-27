Из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, что забрать заробитчан из Украины.

Об этом заявил в эфире польского канала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", – рассказал он.

В Польше задумали отправить чартеры за заробитчанами из Украины

Инглот пояснил, что в Польше из-за карантина и оттока работников остро не хватает работников для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

Отмечается, что польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

"Чартеры для рабочих недешевые, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих украинский поехать на работу будет много", – заверили поляки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев спецрейсом отправили в Финляндию собирать клубнику, несмотря на карантин. Сеть взорвалась возмущением.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся