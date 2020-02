В Париже Лионский вокзал поглотил дым и пламя, людей эвакуируют: видео огненного ЧП

В пятницу, 28 февраля, в центре Парижа загорелось здание в районе железнодорожного вокзала.

Французская полиция подтвердила, что железнодорожный вокзал Парижа Гар-де-Лион был эвакуирован после крупного пожара.

Весь район окутал густой дым и стена пламени. На место ЧП прибыли несколько пожарных машин. При этом на улице начались столкновения со спасателями. Протестующие препятствовали тушению огня.

Согласно сообщениям французких СМИ, пожар был начат группой протестующих, которые выразили свое несогласие с концертом конголезского певца Фалли Ипупа. Пользователи Twitter описали, как протестующие жгли скутеры рядом со станцией.

Полиция района Берси написала в Twitter, что автомобили были подожжены вдоль тротуара людьми, присутствующими на концерте в AccorHotels Arena.

"Огонь имеет криминальное происхождение и является результатом "недопустимых злоупотреблений, совершаемых на полях концерта", – сказано в сообщении.

Вскоре пожарные сообщили, что огонь был потушен.

В центре Парижа горит железнодорожный вокзал. pic.twitter.com/bNZp93sZCm — распад и неуважение (@VictorKvert2008) February 28, 2020

🇫🇷 ALERTE - Situation en cours à #Paris : des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la Gare de Lyon par des opposants au concert de Fally Ipupa à #Bercy. Grosses tensions avec la #police. Énorme panache de fumée visible. #garedelyonpic.twitter.com/NESZTrRrDl — La Plume Libre (@LPLdirect) February 28, 2020

Incendie en cours aux abords de la gare de Lyon. Évacuation de la gare en cours.

⛔ Évitez le secteur et laissez intervenir les secours. pic.twitter.com/5Yj205mvD4 — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

News Alert : Smoke fills the the air near the Gare de Lyon in #Paris due to demonstrators setting multiple fires to vehicles in relation to a concert.pic.twitter.com/kowALdDKBO — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 28, 2020

Massive fire over by Gare de Lyon??? pic.twitter.com/ahQ94trADe — lim 🌊 (@jellywellywoowa) February 28, 2020

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020

Gare de Lyon #Paris: “Congolese "demonstrators" opposed to the concert of Congolese singer Fally Ipupa set fire to vehicles and street furniture. They accuse the singer of supporting President Tshisekedi.” #France



pic.twitter.com/hBF0PploxO — nonouzi (@Gerrrty) February 28, 2020

Sympa la vue sur la Gare de Lyon pic.twitter.com/IogowJkt6U — aZUR 🦊 (@MaximePxlArt) February 28, 2020

Il se passe quoi Gare de Lyon ? Grosse fumée épaisse, lacrymo ? pic.twitter.com/OaAoj5ainm — F R E D 🍥 (@Fred_Btl) February 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции сгорел выдающийся собор Парижской Богоматери. Позже пожар разгорелся в районе дворцово-паркового ансамбляВерсаль, который ранее являлся резиденцией французских королей.

