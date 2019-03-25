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В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

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В центре Минска (Беларусь) 25 марта милиция устроила массовую облаву на активистов, которые праздновали День Воли.

Об арестах сообщает местное издание Charter 97. Cреди задержанных – известные музыканты и политики.

Так, стало известно об аресте исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского.

Отмечается, что оппозиционные политики хотели возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

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Затем милиция задержала еще нескольких активистов. Арестованы были музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в центре Минска.

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

Белсат

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

Белсат

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

Наша Ніва

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

Наша Ніва

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

tut.by

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

ТАСС

Несмотря на происходящее, жители Минска начали петь песни музыкантов. Несколько десятков собравшихся на площади белорусов продолжили импровизированный концерт, не обращая внимания на замечания правоохранителей.

По информации издания, задержана также оппозиционная активистка Алена Толстая, которая приковала себя цепью на Октябрьской площади города в знак протеста против того, что "День Воли проходит в неволе".

Алена Толстая

Алена Толстая

В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП
В Минске устроили жесткую облаву на активистов: фото и видео с места ЧП

Отметим, накануне, 24 марта, в Минске был арестован бывший лидер оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, который выступил на акции во время празднования годовщины Беларусской Народной Республики. Стало известно также о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды.

Борис Хамайда

Борис Хамайда

Сотрудники милиции продолжили патрулировать площадь.

День Воли – неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минске власти запретили проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля.

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Место
Беларусь
Тег
Беларусь
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