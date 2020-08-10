В Минске на протестах мужчина погиб под колесами автозака, МВД отрицает. Фото и видео

В Минске под колесами автозака погиб человек.

Появилась информация о первом погибшем в ходе протестов в Минске после выборов президента Беларуси. Однако МВД страны отрицает ее.

Как сообщил ТАСС представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович, погиб молодой человек, которого сбил автозак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал он.

Момент наезда автозака на человека в Минске Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Однако, по данным Telegram-канала 112.ua, в МВД Беларуси заявили, что данных о погибших во время акций протеста нет.

"У нас нет жертв", – сказала представитель МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека во время акций протеста в ночь на 10 августа в Минске.

В то же время в соцсетях появилась информация о том, что после избиения якобы погиб еще один парень 1994 года рождения – Евгений Заичкин. На различных белорусских Telegram-каналах и в микроблоге Twitter распространяют фото и видео с этим молодым человеком. Однако официальной информации о его смерти нигде нет. Напомним, что в Беларуси сейчас наблюдаются проблемы со связью и интернетом.

Белорус Евгений Заичкин Twitter "Чай с корицей"

Евгений Заичкин после избиения Twitter Быль Былева

Евгений Заичкин, который возможно погиб в ходе протестов в Беларуси Twitter Быль Былева

Парень, которого жестоко избили на протестах в Минске Telegram-канал NEXTA Live

Белорус Евгений Заичкин, жестоко избитый на митинге Telegram-канал NEXTA Live

В сети появились слухи, что Заичкин погиб Telegram-канал NEXTA Live

Кадры, подтверждающие серьезные травмы протестующего в Минске Telegram-канал NEXTA Live

Медики спасают протестующего в Минске Twitter Sota.Vision

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