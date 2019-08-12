В Мексике из армейского оружия расстреляли 8 человек: детали трагедии

В Мексике вооруженная банда людей напала на бильярдный клуб и расстреляла восьмерых человек.

Нападение произошло в штате Гуанахуато. Также трое местных жителей получили ранения, передает El Universal.

"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами. Все произошло буквально за 35 секунд", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Полиции не удалось задержать нападавших.

Эксперты из прокуратуры Гуанахуато подчеркнули, что при нападении использовалось оружие, предназначенное исключительно для армии. Правоохранители ведут дальнейшее расследование.

Полиция в Мексике

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