Кремль: между Россией и США произошел коллапс

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились бы хорошие отношения, но этому мешает "внутренняя обстановка" в США и "коллапс" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них", - отметил Песков.

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"Мы в этом уверены, потому что, конечно, скажем так, мы вряд ли имеем с вами право давать оценку тому, что происходит в США, во внутриполитическом плане, несмотря на обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, но, тем не менее, очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, чтобы восстановить нормальные отношения между странами, их нужно "вывести из пике".

"Надо признать, что все-таки в наиболее острых ситуациях контакты осуществляются. Там, в сирийских делах, по линии военных контакты в наиболее чувствительных вопросах имели и имеют место. Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, это говорит о том, что потенциал-то есть, и он очень богатый, просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", посол США в РФ Джон Хантсман ранее заявил, что Трамп и Путин ведут "неплохой" диалог и находят общую точку зрения по многим позициям.