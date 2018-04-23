В КНДР автобус с туристами рухнул с моста: погибли более 30 человек

В Северной Корее туристический автобус упал с моста. В результате ДТП погибли более 30 человек.
О происшествии сообщил китайский телеканал CGTNв Twitter.
Отмечается, что в автобусе находились китайские туристы, которые прилетели в КНДР из Шэньяна.
Министерство иностранных дел Китая пока не смогло официально подтвердить, сколько из них было ранены или умерло, сообщает Еxpress.
Инцидент произошел в провинции Северный Хванхэ, которая граничит с Южной Кореей и является популярным туристическим местом.
Отмечается, что погодные условия, возможно, сыграли свою роль: сильный дождь и ветер бушевал на полуострове в воскресенье.
Китайские дипломаты выехали из Пекина на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.
Как сообщал "Обозреватель", в результате авиакатастрофы в Алжире погибли более 200 человек.