В Китае змея проглотила 40-килограммовую козу: в сеть попало жуткое видео

В Китае жители провинции Фуцзянь достали труп 40-килограммовой козы из желудка четырехметрового питона.

Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Mirror. Фермер по фамилии Яо заявил, что с начала года он лишился 20 коз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, мужчина искал пропавшее животное и обнаружил возле фермы огромного питона.

В Китае змея проглотила 40-килограммовую козу Скриншот

"Его живот был так раздут. Я сразу понял, что он съел одну из моих коз", – объяснил фермер.

Яо позвал на помощь лесников и местных жителей, которые подняли хвост питона на горку, чтобы змее было легче выплюнуть козу. На это питону потребовалось около часа.

В результате его отвезли в приют для диких животных Anxi Temporary Wild Animal Shelter. Со временем змею планируют выпустить в естественную среду обитания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Гана в Западной Африке фермер убил гигантского питона, который напал на его маленькую дочь.

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