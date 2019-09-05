В Китае змея проглотила 40-килограммовую козу: в сеть попало жуткое видео

В Китае жители провинции Фуцзянь достали труп 40-килограммовой козы из желудка четырехметрового питона.
Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Mirror. Фермер по фамилии Яо заявил, что с начала года он лишился 20 коз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, мужчина искал пропавшее животное и обнаружил возле фермы огромного питона.
В Китае змея проглотила 40-килограммовую козу
Скриншот
"Его живот был так раздут. Я сразу понял, что он съел одну из моих коз", – объяснил фермер.
Яо позвал на помощь лесников и местных жителей, которые подняли хвост питона на горку, чтобы змее было легче выплюнуть козу. На это питону потребовалось около часа.
В результате его отвезли в приют для диких животных Anxi Temporary Wild Animal Shelter. Со временем змею планируют выпустить в естественную среду обитания.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Гана в Западной Африке фермер убил гигантского питона, который напал на его маленькую дочь.
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