В Казахстане рухнул самолет с сотней людей: первые видео с места ЧП

В сети появились первые видео и фото с места крушения самолета компании Bek Air близ Алма-Аты (Казахстан), которое случилось рано утром 27 декабря.

Кадры публикуют российские СМИ. На месте ЧП работает множество спасателей, которые разбирают фюзеляж. Пока сообщается о девяти погибших. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Поскольку самолет упал в жилом секторе, идет эвакуация местных жителей. По словам очевидцев, воздушное судно отлетело совсем недалеко от взлетной полосы. Затем самолет потерял высоту и врезался в забор, а после в двухэтажное здание.

В Казахстане разбился самолет РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло новое ЧП с горе-самолетом. Он даже не смог взлететь

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