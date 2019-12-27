В Казахстане рухнул самолет с сотней людей: первые видео с места ЧП

В сети появились первые видео и фото с места крушения самолета компании Bek Air близ Алма-Аты (Казахстан), которое случилось рано утром 27 декабря.
Кадры публикуют российские СМИ. На месте ЧП работает множество спасателей, которые разбирают фюзеляж. Пока сообщается о девяти погибших. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
Поскольку самолет упал в жилом секторе, идет эвакуация местных жителей. По словам очевидцев, воздушное судно отлетело совсем недалеко от взлетной полосы. Затем самолет потерял высоту и врезался в забор, а после в двухэтажное здание.
В Казахстане разбился самолет
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло новое ЧП с горе-самолетом. Он даже не смог взлететь
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!