В Иране сотни погибли за четыре дня протестов: фото и видео

В Иране в результате протестов из-за объявленного правительством роста цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

Таков итог восстания, которое длится всего четыре дня, пишет The Times. Отмечается, что также не менее 2 тыс. протестующих получили ранения, еще 7 тыс. человек были задержаны.

Правозащитники забили тревогу. По их словам, изучив видео с камер наблюдения, они пришли к выводу, что правоохранители стреляли по безоружным людям.

Кроме того, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии.

В то же время в соцсетях сообщают, что количество убитых якобы превышает 900.

Human rights organizations have confirmed that 900+ were killed in 5 days by Iran's brutal regime. This is why they badly needed to shut down the internet. Other reports state that the bodies are disappearing from morgues to prevent body counts and records.pic.twitter.com/WBnA9KvqIl