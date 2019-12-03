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3 декабря • обновлено в 09:30
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В Иране сотни погибли за четыре дня протестов: фото и видео

1.6т
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В Иране в результате протестов из-за объявленного правительством роста цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

Таков итог восстания, которое длится всего четыре дня, пишет The Times. Отмечается, что также не менее 2 тыс. протестующих получили ранения, еще 7 тыс. человек были задержаны.

Правозащитники забили тревогу. По их словам, изучив видео с камер наблюдения, они пришли к выводу, что правоохранители стреляли по безоружным людям.

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Протесты в Иране

Протесты в Иране

Кроме того, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии.

В то же время в соцсетях сообщают, что количество убитых якобы превышает 900.

В Иране сотни погибли за четыре дня протестов: фото и видео
Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Иране начались после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж. Власти попытались подавить восстание. Ранее уточнялось, что результатом расстрелов демонстрантов стало убийство от 100 до 200 человек. Точные данные получить сложно, поскольку там наглухо вырублен интернет.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Иран
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Особенно доставляют фото с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами в качестве иллюстрации антиправительственных протестов.
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Хо Хол
Хо Хол
У xpюканов хаз дорожает ежемесячно, а они все в оврагах сидят oбоccaные со страху. Берите пример с иранцев, ceлюки :)
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