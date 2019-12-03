В Иране сотни погибли за четыре дня протестов: фото и видео

В Иране в результате протестов из-за объявленного правительством роста цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

Таков итог восстания, которое длится всего четыре дня, пишет The Times. Отмечается, что также не менее 2 тыс. протестующих получили ранения, еще 7 тыс. человек были задержаны.

Правозащитники забили тревогу. По их словам, изучив видео с камер наблюдения, они пришли к выводу, что правоохранители стреляли по безоружным людям.

Протесты в Иране

Кроме того, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии.

В то же время в соцсетях сообщают, что количество убитых якобы превышает 900.

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Human rights organizations have confirmed that 900+ were killed in 5 days by Iran's brutal regime. This is why they badly needed to shut down the internet. Other reports state that the bodies are disappearing from morgues to prevent body counts and records.pic.twitter.com/WBnA9KvqIl — Imam of Peace (@Imamofpeace) December 3, 2019

🔞Another shocking video from #IranProtesters in #Shahriar city, capital of Shahriar County, #Tehran Province, #Iran, that shows how Islamic Republic oppressive forces ruthlessly open direct fire on unarmed #Iranianprotests. pic.twitter.com/wmhrWOk3iL — Ahmad Batebi (@radiojibi) November 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Иране начались после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж. Власти попытались подавить восстание. Ранее уточнялось, что результатом расстрелов демонстрантов стало убийство от 100 до 200 человек. Точные данные получить сложно, поскольку там наглухо вырублен интернет.

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