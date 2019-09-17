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18 сентября • обновлено в 02:34
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В Индии рыбак чудом выжил после нападения крокодила

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В Индии огромный крокодил напал на мужчину во время рыбалки.

Рыбака лишь спасло то, что во время нападения он ткнул в глаз хищника удочку, передает Hindustan Times.

Нападение произошло индийском штате Одиша на ручье в районе Кендрапара. Известно, что 58-летний Бхаджакрушна Прадхан ловил рыбу около своей деревни, когда на него напал 2,5-метровый крокодил. Мужчина не растерялся и отразил нападение зверя. Раненый в глаз крокодил отпустил рыбака и скрылся в воде.

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При этом индус после нападения крокодила отделался незначительными ранами на правой руке.

По словам сотрудника местного лесного хозяйства, ловить рыбу в водоемах охраняемых лесных районов рискованно, поскольку они являются идеальной средой обитания крокодилов.

"Более двух десятков прибрежных участков были определены как опасные зоны из-за частых наблюдений за рептилиями в этих местах", – предупреждали чиновники.

Крокодил

Крокодил

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Место
Индия
Тег
животные
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