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В Европе осудили отравление Навального "Новичком" и пригрозили России: заявления политиков

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
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В Европе осудили отравление Навального 'Новичком' и пригрозили России: заявления политиков

В Европе осудили отравление Навального "Новичком".

Европейские страны отреагировали на доказательства, обнародованные немецким правительством о том, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы "Новичок".

Лидеры стран осудили то, что произошло с политиком, и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что преступление против Навального направлено "против основных ценностей и прав, за которые мы выступаем". Она выразила уверенность, что политика "пытались заставить замолчать".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал Россию сказать правду о том, что на самом деле произошло с Навальным. Он также выразил обеспокоенность тем, что оппозиционер был отравлен именно ядом из семейства "Новичок" – в 2018 году этим веществом в Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр страны Борис Джонсон в свою очередь напомнил, что Великобритания "из первых рук" узнала о смертельных последствиях "Новичка". "Российское правительство должно объяснить, что случилось с господином Навальным", – написал он в Twitter.

Заявление Бориса Джонсона

Заявление Бориса Джонсона Boris Johnson / Twitter

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем заявлении подчеркнул, что любое использование химического оружия противоречит международному праву. Он пообещал, что Франция будет сотрудничать с другими странами-участницами Организации по запрещению химического оружия для разработки ответных мер.

Представитель Совета безопасности США Джон Аллиот также осудил отравление оппозиционера. "Россияне имеют право выражать свои взгляды, не опасаясь последствий, особенно в виде химических агентов", – написал он в Twitter. "Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных, куда бы ни привело расследование", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Литвы Линас Линкевичус в Twitter выразил уверенность, что за отравлением стоят российские власти. "Виновные должны понести наказание. Они перешли уже не первую черту", – говорится в сообщении.

Заявление Линаса Линкевичуса

Заявление Линаса Линкевичуса Linas Linkevicius / Twitter

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального. "Это отвратительное и трусливое преступление – снова", – написала она.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также призвал Россию провести тщательное и прозрачное расследование отравления.

Европейская народная партия написала, что в преступлении против Навального прослеживается "почерк Кремля". "Всех заказчиков и исполнителей нужно привлечь к ответственности. Им нужно запретить въезд в Евросоюз и закрыть их банковские счета", – заявила представительница партии Сандра Калниете.

Заявление ЕНП

Заявление ЕНП EPP Group / Twitter

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал начало консультаций с Германией и другими членами НАТО по поводу последствия отравления Навального "Новичком". "Категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня. Это делает только более срочным проведение Россией полного и прозрачного расследования", – говорится в его заявлении.

Заявление Столтенберга

Заявление Столтенберга Jens Stoltenberg / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, военные эксперты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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