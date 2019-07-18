В Беларуси публично наказали фаната "русского мира". Момент попал на видео

В общественном транспорте Минска (Беларусь) поклоннику "русского мира" публично срезали георгиевскую ленту.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали на YouTube-канале Readovka (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, одна из пассажирок, заметив запрещенную в Украине символику на рюкзаке парня, тихо подошла сзади и отрезала ленту, после чего молча вернулась на свое место. Молодой человек ничего не заметил.

В Беларуси парню срезали георгиевскую ленту Скриншот из видео

Под видео написали, что в Беларуси оранжево-черная символика также находится под негласным запретом из-за того, что ее активно используют в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №2987, которым предусматривается запрет на изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты в Украине.

В ноябре 2018 года в Киеве на автовокзале "Выдубичи" представители общественной организации С14 сожгли запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты, принадлежавшую гражданам России.

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