В Беларуси публично наказали фаната "русского мира". Момент попал на видео

В общественном транспорте Минска (Беларусь) поклоннику "русского мира" публично срезали георгиевскую ленту.
Инцидент попал на видео, которое опубликовали на YouTube-канале Readovka (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, одна из пассажирок, заметив запрещенную в Украине символику на рюкзаке парня, тихо подошла сзади и отрезала ленту, после чего молча вернулась на свое место. Молодой человек ничего не заметил.
В Беларуси парню срезали георгиевскую ленту
Скриншот из видео
Под видео написали, что в Беларуси оранжево-черная символика также находится под негласным запретом из-за того, что ее активно используют в России.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №2987, которым предусматривается запрет на изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты в Украине.
В ноябре 2018 года в Киеве на автовокзале "Выдубичи" представители общественной организации С14 сожгли запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты, принадлежавшую гражданам России.
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