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В Беларуси публично наказали фаната "русского мира". Момент попал на видео

10.3т Читать материал на украинском

В общественном транспорте Минска (Беларусь) поклоннику "русского мира" публично срезали георгиевскую ленту.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали на YouTube-канале Readovka (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, одна из пассажирок, заметив запрещенную в Украине символику на рюкзаке парня, тихо подошла сзади и отрезала ленту, после чего молча вернулась на свое место. Молодой человек ничего не заметил.

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В Беларуси парню срезали георгиевскую ленту

В Беларуси парню срезали георгиевскую ленту

Скриншот из видео

Под видео написали, что в Беларуси оранжево-черная символика также находится под негласным запретом из-за того, что ее активно используют в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №2987, которым предусматривается запрет на изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты в Украине.

В ноябре 2018 года в Киеве на автовокзале "Выдубичи" представители общественной организации С14 сожгли запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты, принадлежавшую гражданам России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Беларусь
Тег
Беларусь
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Немедленно героя Украины кастрюле головой! Такой подвиг совершить, главное ,что никто не заметил! Прямо как мокряк ,который в Севастополе в училище имени Нахимова в 14-ом гимн Украины на помойке гимн исполнял!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
" в Беларуси оранжево-черная символика также находится под негласным запретом " Беларусам это расскажи , пиздливый апос)
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Ипанутая хахлуха какая-то. Че она в Минске забыла?
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И с чего пропагандисты взяли, что этот парень "фанат русского мира"? В Белоруссии очень многие носят георгиевские ленточки, а на авто они вообще почти у всех! Просто белорусы ассоциируют себя с победителями фашизма, а не с побежденными фашистскими прихвостнями...
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Стаценко Виктор, чистит что нибудь, моет или просто сосёт как и все лохлухи.
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