На горнолыжном курорте Польши обрушилась крыша: погибли люди. Фото

Ураган "Сабина" 10 февраля обрушил крышу на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшанская, в результате чего погибла женщина и ее дочь, еще два человека получили травмы головы.

Трагедия произошла около 11:00 по местному времени (около 12:00 по Киеву), сообщает местный телеканал TVN24 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

Представитель спасательной службы Малопольского воеводства Польши Себастиан Возняк рассказал, что сильный порыв ветра сорвал часть крыши с пункта выдачи горнолыжного снаряжения, который упал на четверых человек – двух женщин, подростка и мужчину.

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

Спикер полиции города Закопане Агнешка Шопинская уточнила, что 52-летняя мать и ее 15-летняя дочь погибли на месте, еще одной женщине и мужчине предоставляется помощь.

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

В Польше и Германии сейчас бушует ураган "Сабина", который оставил без электроэнергии тысячи людей. Отменены также авиарейсы, отмечает издание Onet.

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

Ураган обрушил крышу на головы людей РАР

Пожарная служба Польши совершила более тысячи выездов из-за непогоды. В большинстве случаев это касалось поваленных деревьев и затопленных подвалов.

Последствия урагана "Сабина" в Польше Onet

Последствия урагана "Сабина" в Польше Onet

Как сообщал OBOZREVATEL, снегопад 6 февраля обесточил 137 населенных пунктов в Украине. Движение на некоторых автодорогах было ограничено, а с дорог убрано множество поваленных деревьев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал