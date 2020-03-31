Умирающий от рака 81-летний британец Норман Полланд из города Сейл написал своей жене прощальное письмо из самоизоляции, растрогав сотрудников Красного Креста.

Мужчина с терминальной стадией онкозаболевания оказался в изоляции от своей семьи. Из письма следует, что у него обнаружили еще и опасный вирус и это только приблизило смерть. Об этом пишет Mirror.

Поскольку сам он не смог написать, под диктовку письмо оформила сотрудница Красного Креста. "Я не знаю, сколько я еще протяну. Вирус только ухудшает мое положение. Мне было важно передать ей это", – озвучил Полланд.

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции Mirror

"Я буду скучать по ней, когда меня не станет. Мы вместе уже 22 года. Больше всего я переживаю, как она здесь будет без меня. Она – любовь всей моей жизни. Она все для меня делала. Я все это говорил ей лично, но я хотел, чтобы у нее осталось прощальное письмо, которое она сможет хранить до конца жизни и перечитывать, сколько пожелает", – рассказал он в разговоре с волонтером.

В послании мужчина признался своей 84-летней супруге Рене в любви и рассказал об облегчении, которое испытал, снова поведав о своих чувствах.

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции Mirror

Получив письмо, женщина отметила, насколько ценным было для нее это послание. "Норман очень милый. Он поведал мне о своих чувствах. Я и так о них знала, но письмо очень много для меня значит. Я буду его бережно хранить", – пообещала она.

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