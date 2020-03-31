Главная Новости
31 марта • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Умирающий мужчина написал прощальное письмо жене из самоизоляции и растрогал сеть

805
Читать материал на украинском

Умирающий от рака 81-летний британец Норман Полланд из города Сейл написал своей жене прощальное письмо из самоизоляции, растрогав сотрудников Красного Креста.

Мужчина с терминальной стадией онкозаболевания оказался в изоляции от своей семьи. Из письма следует, что у него обнаружили еще и опасный вирус и это только приблизило смерть. Об этом пишет Mirror.

Поскольку сам он не смог написать, под диктовку письмо оформила сотрудница Красного Креста. "Я не знаю, сколько я еще протяну. Вирус только ухудшает мое положение. Мне было важно передать ей это", – озвучил Полланд.

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции

Mirror

"Я буду скучать по ней, когда меня не станет. Мы вместе уже 22 года. Больше всего я переживаю, как она здесь будет без меня. Она любовь всей моей жизни. Она все для меня делала. Я все это говорил ей лично, но я хотел, чтобы у нее осталось прощальное письмо, которое она сможет хранить до конца жизни и перечитывать, сколько пожелает", – рассказал он в разговоре с волонтером.

В послании мужчина признался своей 84-летней супруге Рене в любви и рассказал об облегчении, которое испытал, снова поведав о своих чувствах.

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции

Британец написал жене прощальное письмо из самоизоляции

Mirror

Получив письмо, женщина отметила, насколько ценным было для нее это послание. "Норман очень милый. Он поведал мне о своих чувствах. Я и так о них знала, но письмо очень много для меня значит. Я буду его бережно хранить", – пообещала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пастор из английского города Марлоу в графстве Бакингемшир (Великобритания), зараженный коронавирусом, обратился к семье и друзьям из реанимации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Великобритания
Тег
рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги