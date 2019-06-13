Украинцы погибли в ДТП в Польше: что известно

В среду, 13 июня, в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев, а четвертый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Об этом сообщила представитель полиции населенного пункта Мендзыжеч Любуского воеводства Юстина Лентовська, передает Republika.

"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии , произошедшей в среду в Мендзыжецком уезде. В ее результате погибло трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", – рассказала она.

poglyad.tv

Отмечается, что авария произошла после 17:00 на местной дороге между населенными пунктами Пщев и Нове Гожицко. Автомобиль, в котором ехали четверо украинцев, слетел с дороги и врезался в дерево. По неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял управление.

Двое украинцев погибли на месте, еще двоих госпитализировали. В больнице умер еще один из пассажиров.

Погибшим было от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский водитель в Польше спас трех человек из огненной ловушки, в которой они оказались в результате ДТП.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!