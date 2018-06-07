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"Украинцы и русские — семья": беглый экс-нардеп сделал циничное заявление

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Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, цинично заявил, что, несмотря ни на что, россияне всегда были и будут единственной семьей украинцев (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он позволил себе сказать, что большинство населения Украины является русским и не воспринимающим ее реалии жизни. Наглое выступление коллаборанта состоялось в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мне лично наплевать на название "Украина". Мне не наплевать на народ, на людей, на тех русских людей, которые там живут. Мне плевать на бандеровцев, но мне не плевать на людей, которые со мной едины по вере, по крови, по духу, по всему. Их там миллионы. Я думаю, что такое отношение у большинства россиян. Мы родственники, мы всегда жили одной семьей", — лицемерно заявил перебежчик.

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Кроме того, он обвинил в отдалении стран, которое произошло после преступной аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией, украинцев и пригрозил, что все это якобы будет иметь для них печальный финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков и Соловьев устроили дискуссию о необходимости массовых расправ в Украине, направленных на борьбу с "нацистами".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Марков
Место
Россия
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