"Украинский" скандал попал на страницы Time: о чем речь

Рейтинговый журнал Time подвел итоги 2019 года и назвал победителя в номинации "Хранители" года. К нему косвенно причастна Украина.

Фото соответствующей страницы опубликовали на сайте Time. В частности, "Хранителями" года стали государственные служащие США, которые не допустили замалчивания украинского скандала, грозящего импичментом американскому президенту Дональду Трампу.

Напомним, журнал Time поместил на обложку своего выпуска, который выйдет 16 декабря, фото президента Украины Владимира Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

Украинский скандал на страницах Time Time

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!