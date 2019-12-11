"Украинский" скандал попал на страницы Time: о чем речь

Рейтинговый журнал Time подвел итоги 2019 года и назвал победителя в номинации "Хранители" года. К нему косвенно причастна Украина.
Фото соответствующей страницы опубликовали на сайте Time. В частности, "Хранителями" года стали государственные служащие США, которые не допустили замалчивания украинского скандала, грозящего импичментом американскому президенту Дональду Трампу.
Напомним, журнал Time поместил на обложку своего выпуска, который выйдет 16 декабря, фото президента Украины Владимира Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".
Украинский скандал на страницах Time
Time
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.
10 декабря стало известно, что в Палате представителей Конгресса США подали проект обвинительного заключения в рамках расследования возможного импичмента президента Дональда Трампа.
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