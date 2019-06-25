Украина получила новый шанс изгнать Россию из ПАСЕ: о чем речь

Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут готовить проукраински настроенные депутаты – британец Роджер Гейл и представитель Литвы Эгидиус Варейкис.

Об этом со ссылкой на источники в ПАСЕ сообщает "Европейская правда". Их кандидатуры были утверждены мониторинговым и регламентным комитетами.

Так, отмечается, что Гейл – консерватор, который традиционно поддерживает Украину и выступил соавтором проукраинских поправок в резолюцию, позволившую вернуть делегацию России. Он будет докладчиком в мониторинговом комитете.

Роджер Гейл Корреспондент.net

В регламентном комитете документ будет готовить Варейкис – литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека. Примечательно, что он голосовал против безусловного возвращения России в Совет Европы.

Эгидиус Варейкис 112 Украина

Отметим, что хотя окончательное решение по полномочиям россиян будет принимать 26 июня Ассамблея, изначальный текст документов по обжалованию играет также большую роль.

Напомним, полномочия России были обжалованы делегациями Украины и Грузии по двум критериям – по процедурным основаниям представителем Украины Владимиром Арьевым и по содержательным – грузинкой Нино Гогадзе.

Возвращение России в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.

Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

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