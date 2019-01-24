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Злой одессит
Злой одессит
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Удар в спину: Турция ''прикрутила'' российский экспорт нефти

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Внезапно, Турция, ближайший партнёр и соратник Российской Федерации, а недавно, согласно данным российских СМИ, спонсор ИГИЛ, весьма эффектно прикрутила российский экспорт нефти.

Дело в том, что в сентябре прошлого года в Турции были введены новые правила навигации, согласно которым расширено использование буксиров при прохождении судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Новости
России придется готовиться к пощечине

В итоге, российские танкеры тратят около месяца в ожидании прохода в обе стороны. А такая ситуация создает определенные риски для нефтеперерабатывающих заводов в Средиземноморье, а также для порта в Новороссийске, поток нефтепродуктов через который превышает 700 тысяч баррелей в сутки.

Теперь, если Россия не сможет стабилизировать поставки нефти, её средиземноморские партнеры могут попросту начать искать новых поставщиков. В свою очередь порт Новороссийска не только несет финансовые потери из-за срыва сроков поставок, но может в будущем и вовсе лишиться доходов, как нефтяной хаб. Ведь если Турция не пойдет на уступки и ослабление требований по навигации, “черное золото” потечет через Балтику.

А теперь самое интересное, что запросит Турция у России за рассмотрение смягчения правил навигации. Ведь, как не крути, а именно Анкара сейчас держит черноморский нефтепоток Кремля за горло, что позволяет ей из него вить веревки. Но, уверен, очень скоро мы услышим об очередных уступках Москвы Анкаре, на международной арене, которые будут сопровождаться соответствующими навигационными льготами.

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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